ФТС может перечислить в бюджет по итогам 2021 года не менее 6 трлн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) может перечислить в бюджет РФ по итогам 2021 года не менее 6 трлн рублей, сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Но мы за 8 месяцев перечислили уже 4,1 трлн рублей в бюджет. Поэтому плановое задание, которое было в начале года, в 5 трлн [рублей], конечно, будет значительно превышено. Мы идем с опережением на 34-35%. Но я думаю, нам прогноз скорректируют, и мы будем выходить на новый уровень, но, наверное, не меньше 6 трлн [рублей]", - сказал Давыдов.

Он подчеркнул, что ведомство в последние годы всегда выполняет прогнозное задание. "Но действительно можно сегодня уже сказать, что 2019 год будет превышен в товарообороте. Восстановление идет по более оптимистическому сценарию, чем это предполагалось ещё несколько месяцев назад. Серьезный драйвер, конечно, это цены на энергоносители, цены на нефть - это то, что толкает вверх наш экспорт. И у нас, может быть даже и для экспертов это несколько неожиданно, сильно растет импорт. Растет импорт и машин, и оборудования, и товаров потребления", - добавил Давыдов.

По его словам, активнее всего растет товарооборот с Китаем. "2019 год у нас был самый большой по товарообороту с Китаем - $111,5 млрд. В этом году мы прогнозируем, что мы можем выйти на уровень $120 млрд с Китаем. Сейчас мы идем очень ровно. У нас сбалансированная торговля с Китаем, то есть примерно сколько продаем, столько и покупаем. Евросоюз тоже очень неплохо растет по сравнению с 2020 годом, в первую очередь, за счет роста цен на энергоносители, но и импорт из стран Евросоюза тоже растет", - отметил первый замглавы ФТС.