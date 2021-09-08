Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 17% в январе - августе 2021 года

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Грузия экспортировала на рынок России в январе - августе текущего года до 40 млн бутылок вина, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, РФ является крупнейшим импортером грузинского вина, следует из опубликованных в среду статистических данных Национального агентства вина республики.

На втором месте по объему закупок грузинского вина находится Украина. С января по август в эту страну было экспортировано более 7,3 млн бутылок вина, что на 16% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 3,6 млн бутылок вина (на 29% больше показателей прошлого года).

По данным агентства, вино также экспортировалось в Азербайджан (более 158 тыс. бутылок, на 21% больше прошлогодних показателей), в Китай (более 3,3 млн бутылок, на 9% больше, чем в прошлом году), в Казахстан (почти 2,6 млн бутылок, на 37% больше прошлогодних показателей).

Грузия с января по август также поставила 700 696 бутылок в США (на 26% больше, чем в прошлом году), 304 827 бутылок вина в Израиль (на 52% больше, чем в 2020 году), 553 852 бутылки в Германию (на 23% больше) и 675 510 бутылок в Литву (рост составил 56%).

Всего с января по август 2021 года Грузия экспортировала в 59 стран мира 65 млн бутылок вина, что на 19% больше прошлогодних показателей.