Кабмин освободил от маркировки одежду ремесленного производства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении из перечня, подлежащего обязательной маркировке, товаров легкой промышленности, изготовленных ремесленниками. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства.

"В списке таких товаров - трикотажные блузки машинной и ручной вязки, пальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, текстиль для кухни и постельное белье. Решение принято по просьбе предпринимателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, переносится и срок введения обязательной маркировки велосипедов - с 1 сентября 2021 года на 1 марта 2022 года.

Ранее правительство освободило от маркировки пробники и тестеры парфюмерной продукции, а также обувь, изготовленную ремесленниками.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.