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В Минфине считают, что прирост долговой нагрузки регионов РФ в 2021 году станет рекордным

Прирост долговой нагрузки регионов РФ в 2021 году будет рекордным - замминистра финансов.

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Россия
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