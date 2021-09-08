В Москве до конца года могут выпустить "зеленые" облигации для населения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют до конца года выпустить "зеленые" облигации для физических лиц. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить про "зеленую" экономику, то мы сейчас до конца года готовим выпуск "зеленых" облигаций для населения. Они позволят москвичам принять участие в "зеленой" повестке и обеспечат гарантированный доход", - сказал Ефимов на Московском финансовом форуме.

Он напомнил, что в мае Москва первой среди российских регионов разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей, причем объем заявок в 1,2 раза превысил предложение. Физические лица проявили заметный спрос на эти бумаги, отправив заявки более чем на 700 млн рублей, притом что возможность приобрести их предоставил лишь ряд брокеров.

Объем предстоящего выпуска, предварительно, может составить до 5 млрд рублей, срок обращения бумаг - два года. Главная особенность облигаций для населения - то, что они не обращаются на бирже и могут быть проданы эмитенту по цене покупки. Это означает, что инвестор не рискует потерять деньги из-за изменения рыночной стоимости бумаги, пояснил заместитель мэра.

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС является информационным партнером мероприятия.