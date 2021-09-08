Минфин: наднациональный цифровой налог даст бюджету РФ десятки миллиардов рублей ежегодно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Введение наднационального цифрового налога даст бюджету РФ десятки миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме.

"По нашим скоромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Ежегодно, конечно", - сказал Сазанов.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что детальное описание модели "цифрового налога" для глобальных компаний в России может стать известно в ноябре.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщала, что 130 стран мира заявили о своем присоединении к плану международной налоговой реформы, включающей налог в 15% на деятельность цифровых корпораций.

Как подчеркивает ОЭСР, пакет положений, "состоящий из двух компонентов, окажет необходимую поддержку правительствам, которым нужно обеспечить дополнительные доходы для восстановления своих бюджетов и балансов, инвестиций в основные государственные услуги, инфраструктуру и меры, необходимые для содействия оптимизации эффективности и качества восстановления после COVID-19".