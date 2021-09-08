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Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы

Руководителям профильных органов власти поручено обеспечить реализацию плана, а также ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу России информацию о ходе его выполнения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство России приняло распоряжение, которое утверждает национальный план развития конкуренции в стране на 2021-2025 годы. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый Национальный план (дорожную карту) развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы", - говорится в распоряжении.

Руководителям профильных органов власти поручено обеспечить реализацию плана, а также ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу России информацию о ходе его выполнения.

В свою очередь ФАС должна обеспечить мониторинг и контроль исполнения плана. Ведомство также будет каждый квартал предоставлять в правительство РФ данные о ходе реализации дорожной карты.

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