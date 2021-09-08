Аксаков предложил обязать мигрантов сдавать биометрию при открытии счетов в России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил обсудить возможность обязательного сбора биометрии при открытии банковских счетов мигрантами. Это позволит бороться с мошенничеством в этой сфере. Об этом Аксаков сообщил, выступая на Московском финансовом форуме.

"Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев в Российской Федерации. Ну, и потом это все должно фиксироваться на границах, чтобы отсечь значительную часть мошенников, которые работают у нас в стране", - сказал Аксаков.

Он отметил, что существуют реальные факты, когда мигранты меняют паспорта и фамилии. По его словам, целый бизнес развился в этой сфере.

"На мой взгляд, мы имеем право и должны это сделать - сбор биометрических данных, их фиксация и отслеживание движения гастарбайтеров, иностранных лиц, в том числе движение их финансов у нас в стране", - заключил Аксаков.

Пятый Московский финансовый форум (МФФ) проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж".