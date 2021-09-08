Минфин РФ может не исполнить в полном объеме программу заимствований в 2021 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не исключает, что оно может не исполнить в полном объеме программу заимствований в 2021 году. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в ходе Московского финансового форума.

"Мы видим, что ситуация с доходами лучше ожиданий. И в принципе, мы надеемся, что такая динамика может нам позволить в полном объеме программу не исполнять. Особенно с учетом того, что сейчас цикл ДКП в такой фазе, что размещать на пике не очень хотелось бы", - отметил он.

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 г. в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторы форума - Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС является информационным партнером мероприятия.