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АКОРТ выступила за передачу продуктов с истекающим сроком на благотворительность

В организации считают, что при этом необходимо ввести налоговые послабления

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступает за передачу продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность и считает, что при этом необходимо ввести налоговые послабления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации.

"Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) неоднократно предлагала решить вопрос передачи продуктов питания с истекающим сроком реализации на благотворительные цели. Это абсолютно безопасные продукты, они пригодны для употребления и могут стать существенной помощью нуждающимся", - отметили в АКОРТ.

По данным ассоциации, сейчас передача продукции на благотворительность связана с заметными издержками: компании должны уплачивать НДС, и в итоге это обходится дороже, чем утилизация продукции в соответствии с законодательством.

8 сентября газета "Известия" написала о том, что национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" обратился в Минфин с предложение освободить тортовые сети от уплаты НДС, если они передают продукты с истекающим сроком действия (от одних до четырех суток) на благотворительность (например, некоммерческим организациям).

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