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Выступление Мишустина на Московском финансовом форуме. Видеотрансляция

Модератором пленарного заседания выступает председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

ТАСС/Ruptly

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" Московского финансового форума.

Среди участников пленарки - министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и помощник президента Максим Орешкин.

Модератором дискуссии выступает председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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