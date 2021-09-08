Выступление Мишустина на Московском финансовом форуме. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" Московского финансового форума.
Среди участников пленарки - министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и помощник президента Максим Орешкин.
Модератором дискуссии выступает председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.