В РФ создадут цифровую платформу для недискриминационного доступа к ж/д перевозкам грузов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В России появится цифровая платформа для взаимодействия между грузоотправителями, перевозчиками и операторами грузовых железнодорожных перевозок на недискриминационной основе.

Соответствующий пункт содержится в распоряжении кабмина, которое утверждает Национальный план развития конкуренции в стране на 2021-2025 годы. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

РЖД сегодня предлагают клиентам собственные цифровые сервисы для заказа перевозки железнодорожным транспортом. В частности, у холдинга есть электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", где представлены предложения операторов и можно оформить заявку на транспортировку.