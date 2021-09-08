Кабмин рекомендовал регионам к 2025 году увеличить количество мобильных торговых объектов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство рекомендовало регионам до конца 2024 года увеличить количество нестационарных и мобильных торговых объектов и мест для них. Соответствующий пункт содержится в распоряжении кабмина об утверждении Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы.

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации в срок до 31 декабря 2024 года обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них", - говорится в документе.

Также властям субъектов рекомендовано до 1 января 2022 года утвердить собственные дорожные карты по развитию конкуренции на 2022-2025 годы. К началу 2024 года они должны будут определить состав имущества, не используемого в работе региональных властей, и до конца 2025 года приватизировать его.

До конца 2023 власти субъектов должны будут обеспечить равный доступ образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств).

Властям муниципалитетов, согласно документу, также рекомендовано до конца 2024 года увеличить количество нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них. К началу 2024 года им предстоит определить состав муниципального имущества, не предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, и до конца 2025 года приватизировать или перепрофилировать его.