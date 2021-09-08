Число новых продавцов на Wildberries увеличилось втрое в 2021 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество новых предпринимателей на онлайн-платформе Wildberries за январь - август 2021 года в три раза превысило показатель за весь 2020 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"За восемь месяцев 2021 г. продавать свои товары на Wildberries начали свыше 207 тыс. предпринимателей - почти втрое больше, чем за весь 2020 г., а всего их количество на онлайн-платформе превысило 300 тыс., из них свыше 56 тыс. - самозанятые", - сообщили в Wildberries.

В компании отметили, что в среднем к онлайн-площадке в 2021 году присоединялись ежемесячно по 26 тыс. продавцов. Как пояснили в Wildberries, вслед за центральной частью России в 2021 году начал активно развивать свои онлайн-каналы продаж и малый бизнес из дальних уголков страны. Предпосылкой к этому стала возросшая социальная значимость интернет-торговли и общий рост онлайн-продаж в этих регионах России.

В топ-10 регионов - лидеров по переходу предпринимателей в онлайн, по версии Wildberries, вошли Забайкальский край (рост числа предпринимателей на онлайн-платформе за восемь месяцев 2021 г. в 19 раз), Республика Бурятия (в 18 раз), Республика Саха (Якутия) (в 16 раз), Ханты-Мансийский автономный округ (в 14 раз), Республика Мордовия (в 13 раз), Республика Хакасия (в 12 раз), Мурманская область (в 11 раз), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 10 раз), Республика Калмыкия (в 9 раз), Вологодская область (в 9 раз).

"Предприниматели из удаленных регионов страны реализуют на Wildberries уникальные товары - например, различные лакомства и варенья из сосновых и кедровых шишек из Ханты-Мансийский округа, натуральные овечьи шубы и шерстяные изделия из Хакасии и даже рыбные консервы из Мурманской области. Самой востребованной продукцией из Забайкальского края в январе - августе 2021 г. оказалась натуральная косметика для ухода за кожей, из Бурятии - яркая женская одежда с уникальными анималистическими и природными принтами, а среди продукции от предпринимателей Якутии наибольшей популярностью у наших покупателей пользуется бижутерия ручной работы", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

В целом же по количеству продавцов на Wildberries лидируют Московский регион и Санкт-Петербург. В десятке лидеров в 2021 г. впервые оказалась Республика Башкортостан. Существенно нарастили присутствие на Wildberries и предприниматели из Татарии и Краснодарского края. Также среди лидеров по числу продавцов на Wildberries предприниматели из Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и Ивановской областей, добавили в компании.