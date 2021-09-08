"Яндекс" запустит первое беспилотное такси в Москве осенью в районе Ясенево

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" запустит тестирование беспилотного такси в Москве, машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года в районе Ясенево на юге столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В "Яндексе" уточнили, что сервис будет открываться постепенно и на этапе тестирования будет доступен ограниченному числу пользователей. Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку на сайте проекта. Это может сделать любой, кому исполнилось 18 лет.

"Cервис будет работать в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении "Яндекс Go", доехать на нем до метро, съездить в торговый центр или спортзал. Ясенево - один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны", - отметили в пресс-службе.

В "Яндексе" добавили, что старт в Ясенево - это первый этап большого проекта "Яндекса" по запуску беспилотных такси. Со временем машин будет становиться больше, увеличится количество мест, откуда и куда на них можно уехать, а вызывать беспилотное такси сможет все больше людей.

О проекте

Беспилотные автомобили "Яндекса" ездят по дорогам Москвы уже несколько лет. По действующим законам, в каждой поездке за рулем машины должен сидеть водитель-испытатель. Однако в 2021 году в России вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий. Благодаря этому беспилотные автомобили "Яндекса" смогут ездить без водителя за рулем и использоваться в качестве такси в пределах определенной территории.

"Яндекс" начал первые испытания беспилотного такси летом 2018 года в Иннополисе. За три года в Иннополисе пассажиры совершили более 20 тысяч поездок. Всего беспилотные машины "Яндекса" проехали уже более 14 млн км по дорогам общего пользования в России, США и Израиле.