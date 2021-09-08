Кабмин поручил расширить доступ к недрам континентального шельфа России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство поручило проработать вопрос расширения доступа организациям к участкам нераспределенного фонда недр, расположенным на континентальном шельфе России. Об этом говорится в Национальном плане развития конкуренции РФ до 2025 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Расширение доступа организациям, обладающим необходимым опытом и финансовыми ресурсами, в состав потенциальных пользователей участков нераспределенного фонда недр федерального значения, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации", - отмечается в списке планируемых мероприятий.

Ответственными исполнителями мероприятия назначены Минвостокразвития, ФАС и Минприроды. Срок реализации - 31 декабря 2023 года. К этому сроку должны быть опубликованы соответствующие федеральный закон и постановление правительства.

Кроме того, ФАС, Минприроды и Минэкономразвития должны к сентябрю 2022 года разработать комплекс мер, направленных на обеспечение недискриминационного доступа к природным ресурсам. В том числе ведомствам поручено обеспечить приоритет распределения природных ресурсов на аукционах в электронной форме.