Минсельхоз и ФАС должны расширить номенклатуру сельхозтоваров на бирже

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ должны расширить номенклатуру сельскохозяйственных товаров на бирже, также министерству необходимо добиться увеличения числа получателей субсидий среди фермеров и упрощения системы подачи заявлений на получение такой господдержки.

Соответствующие пункты содержатся в Национальном плане развития конкуренции в России на 2021-2025 годы, утвержденном распоряжением правительства. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В частности, указывается в распоряжении, в рамках плана Минсельхозу необходимо обеспечить на федеральном и региональном уровнях возможность подачи сельскохозяйственными производителями заявления на получение субсидий в электронном виде через государственную электронную систему, а также увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получивших субсидии.

Кроме того, к сентябрю 2022 года Минсельхоз совместно с ФАС, Минфином, Минюстом, Минэкономразвития, Минприроды, Казначейством, Росреестром и Росимуществом должен определить единый порядок проведения торгов в сфере реализации имущества в электронной форме для размещения данных об их проведении во взаимодействии с электронными площадками.