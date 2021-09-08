Соцпредприниматели Подмосковья смогут подать заявление на получение субсидии онлайн

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Социально ориентированные предприятия Московской области смогут подать заявку на получение субсидии в электронном режиме. Такая функция заработала на региональном портале госуслуг, сообщила в среду пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

"Для социально ориентированных предприятий Московской области появилась возможность полностью в электронном виде подать заявку и подписать соглашение на субсидию. Услуга для малого и среднего бизнеса доступна на региональном портале", - говорится в сообщении.

Как отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, ранее предпринимателям для подписания соглашения на субсидию необходимо было посещать ведомство. Теперь достаточно подать заявку онлайн на региональном портале и подписать соглашение с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Уточняется, что для получения субсидии предприниматель должен быть включен в реестр социальных предприятий региона. Подача документов для удобства заявителей теперь проводится в два этапа в соответствии с конкурсом. Заявки на субсидию принимаются до 30 сентября.

"Для Московской области социальное предпринимательство является ценностным ориентиром. Особенность этого бизнеса в том, что дело предпринимателей высоко востребовано обществом. Поэтому социальный бизнес нуждается в поддержке со стороны властей. В текущем году в региональном бюджете предусмотрено на эту субсидию для социальных предприятий Подмосковья 100 млн рублей. Они могут компенсировать до 85% целевых затрат текущего года на аренду помещения, оплату коммунальных услуг, проведение ремонта, приобретение сырья, но не более 2 млн руб. А частные детские сады с ясельными группами смогут возместить до 3 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.