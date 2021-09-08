РБК: в России сократились продажи водки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Розничные продажи водки в первой половине 2021 года сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 344 млн литров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

По данным НРА, по сравнению с первой половиной 2019 года продажи водки сократились на 3%. При этом исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки около 20 тыс. российских домохозяйств, зафиксировала более заметное падение продаж водки: почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года, пишет издание. Кроме этого, по данным РБК, GfK указывает, что доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается с 2016 года. При этом среднее потребление на семью осталось стабильным - почти 6,5 литра в год.

Отмечается, что ретейлер "Азбука вкуса" за январь - июнь 2021 года зафиксировал снижение продаж водки на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 года, на 1,6% - 2019 года. Водка в "Азбуке вкуса" в 2021 году подорожала в среднем на 5% по сравнению с 2020 годом из-за роста минимальной розничной цены, увеличившейся стоимости ингредиентов и логистики. Как пишет издание, ретейлер объясняет снижение продаж водки отсутствием туристического потока и перераспределением спроса в пользу более востребованных напитков.

По данным издания, падает также производство водки. В первой половине 2021 года оно снизилось на 2% (до 335 млн литров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как констатируют аналитики НРА, в прошлом году продажи водки поддержала пандемия: объявленные из-за COVID-19 нерабочие дни и повышенный спрос на дезинфицирующие товары способствовали подъему продаж. Так, в первом полугодии 2020 года было продано 360 млн литров против 357 млн за январь - июнь 2019 года.

Причины снижения спроса

По мнению НРА, на снижение спроса повлияли меры государственного регулирования: высокие акцизные ставки, ограничения торговли и рекламы. Отмечается, что цены на водку по-прежнему растут медленнее, чем на остальной алкоголь. Однако акциз на водку ежегодно индексируют на 4%, а минимальная цена закупки этилового спирта из пищевого сырья увеличилась на 16%. По оценке НРА, повышение акциза приведет к росту средних цен на водку примерно на 1,5% в год в среднесрочной перспективе. При увеличении стоимости водки ее потребление падает, а спрос смещается в сторону нелегальной продукции, пишет издание.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал РБК, что "в промзонах и гаражах из медицинского спирта разливается поддельная водка всех основных брендов и при помощи закрытых Telegram-каналов продается в магазинах, которые не могут получить лицензии". Он также добавил, что около 35% крепкого алкоголя, который сегодня потребляют россияне, произведено нелегально, так как в России один из самых дорогих в мире акцизов.

Согласно мнению аналитиков НРА, на снижение спроса также влияет рост доли населения, которое следует принципам здорового образа жизни. Кроме этого, НРА считает, что в 2021 году розничные продажи водки могут снизиться до 732 млн литров, учитывая стабильность потребления напитка на душу взрослого населения и демографическую структуру, а к 2024 году они могут опуститься до 720 млн литров.