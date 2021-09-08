Ценовые зоны оптового энергорынка России не будут расширены до 2025 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство поручило не расширять ценовые зоны оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) до 2025 года. Соответствующий пункт содержится в распоряжении кабмина, которое утверждает национальный план развития конкуренции в стране на 2021-2025 годы. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Не увеличены территории ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного рынков", - говорится в документе.

В настоящее время в России действуют две ценовые зоны - в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) и в Сибири (вторая ценовая зона).

Наряду с этим, до 2025 года срок техприсоединения к электросети для энергопотребителя, максимальная мощность которого составляет 150 кВт и до которого сетевой организации необходимо строить "последнюю милю" на расстояние до 500 метров, должен быть сокращен до 90 дней. Более того, не менее чем в 40 регионах РФ оформление документов для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) должны быть переведены в цифровой формат.

Ответственным исполнителем указанных распоряжений является министерство энергетики РФ.

В свою очередь Федеральной антимонопольной службе поручено довести долю частных организаций в производстве электроэнергии на розничном рынке и в энергосбытовой деятельности до 30%.