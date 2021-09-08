Кабмин поручил организовать торги фьючерсами на нефть ВСТО с 2023 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство поручило увеличить объемы биржевых торгов сырой нефтью и запустить с 2023 года торги фьючерсными контрактами на нефть марки ВСТО, которая поставляется в азиатские страны. Об этом говорится в Национальном плане развития конкуренции РФ до 2025 года, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Увеличение объемов биржевых торгов сырой нефтью, а также организация проведения аукционов для заключения контрактов на экспорт нефти на биржевой электронной площадке с последующим запуском торгов фьючерсными контрактами на экспортные сорта нефти Urals и ВСТО", - отмечается в списке планируемых мероприятий.

Ответственными исполнителями мероприятия назначены ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития при участии Банка России. Срок реализации - 1 января 2023 года. К этому срок должен быть представлен доклад в правительство.

Ранее глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников заявлял, что через механизм электронных аукционов для экспорта нефти, запущенный на СПбМТСБ в 2020 году, должна торговаться нефть не только марки Urals, но и ВСТО. Тогда он отмечал, что на направлении ВСТО проводится достаточное количество спотовых тендеров и существует большой потенциал.