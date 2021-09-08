Мишустин считает важным продолжать финансовое просвещение граждан

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду посещает V Московский финансовый форум. Глава кабмина прибыл в Манеж, где проходит мероприятие, и посетил стенд, рассказывающий о работе сервиса "Мои финансы" (моифинансы.рф).

Министр финансов РФ Антон Силуанов вкратце рассказал премьеру о портале. На стенде располагается интерактивный экран, на котором гости форума могут пройти всероссийский тест по финансовой грамотности и ознакомиться с работой трекера ФинЗОЖ.

"Не все получили хорошее финансовое образование и не все, просто по незнанию, понимают разницу между различными вариантами размещения средств: что такое облигации, что такое акции, почему депозит менее опасен в надежном банке, чем инвестиции в ценные бумаги. Это все нужно объяснять и это замечательно, что эта программа помогает людям разобраться, какую стратегию при инвестировании принять", - сказал Мишустин. Он поблагодарил команду Минфина за то, что министерство принимает участие в финансовом просвещении граждан. Премьер подчеркнул, что вопросы финансовой грамотности "всех волнуют".

Мишустину также рассказали о проектах инициативного бюджетирования в регионах, когда граждане выдвигали свои идеи по поводу расходования определенной части местных бюджетных средств. "Все проекты, которые можно реализовать в муниципалитетах, в наших регионах, очень важны. И знание того, как можно привлечь ресурсы, что такое бюджет, это очень важно. К огромному сожалению, иногда из-за незнания элементарных вещей не происходит самое важное: не строятся дороги, дома культуры, инфраструктура. А это самое важное для людей", - заметил премьер.

Кроме того, на стенде Мишустин выслушал финансового блогера Ксению Падерину. Она перечислила премьеру темы, волнующие ее подписчиков. В числе таких тем Падерина назвала вопросы получения налоговых вычетов. Глава кабмина ответил, что обсудит с Минфином возможность сотрудничества с блогером, чтобы подписчики могли в некоторых случаях получать непосредственные официальные ответы и рекомендации. "Ксюша сейчас, работая с большим количеством людей, она самый главный интермедиатор сегодня, когда много людей приходят, и ты можешь от профессионального сообщества людям, у которых вопросы могут быть простые, помочь, но помочь, отвечая за те советы, которые ты даешь. Это очень важно", - отметил Мишустин. "Думаю, что еще много-много миллионов пользователей на твой блог придут", - заключил он.

Как поясняется на сайте сервиса "Мои финансы", он аккумулирует ответы на важные финансовые вопросы и призван помогать гражданам и бизнесу получить обратную связь от профессионального сообщества и финансовых регуляторов. Работа сервиса будет, в том числе, дополнять функционал сайта госуслуг. До 1 октября "Мои финансы" работают в тестовом режиме.