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Правительство планирует обсудить стратегию развития финансового рынка на ближайшие 10 лет

В обсуждении примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ до конца текущего года планирует обсудить проект стратегии развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Сейчас разрабатывается стратегия развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Надеюсь, что мы эту стратегию примем. К этой работе привлечены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды. Мы планируем до конца текущего года обсудить ее в правительстве", - сказал премьер.

Глава кабмина добавил, что стратегия "станет отраслевым документом стратегического планирования, который направлен на определение основных приоритетов долгосрочных целей и инструментов развития всех секторов финансового рынка".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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