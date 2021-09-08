Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора "Газпром-медиа"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Медиаменеджер Тинатин Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа". Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

"С 8 сентября на позицию заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа" назначена Тинатин Канделаки. В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других)", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в зоне ее ответственности будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее.

"Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора "Газпром-медиа". Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время", - цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Александра Жарова.

В пресс-службе уточнили, что должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала. Тащин пришел в управление канала в июле 2020 года.

"Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича [Жарова] - не меньший вызов, чем запуск телеканала "Матч ТВ" шесть лет назад. И я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены", - отметила Канделаки.

О Канделаки

Канделаки - медиаменеджер, общественный деятель. Являлась генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году. С 2002 по 2015 годы была ведущей и продюсером передач топовых российских медиа: вела ток-шоу "Детали" на телеканале СТС, программы "Разворот" и "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы", программу "Нереальная политика" на НТВ и "РЕН ТВ", продюсировала проект "Инфомания" на телеканале СТC, популярное телевизионное шоу "Самый умный". С 2008 по 2015 была совладелицей коммуникационного агентства "Апостол".