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Пандемия COVID-19
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Кудрин: пандемийный кризис не завершился в полной мере

По словам главы Счетной палаты, кризис, вызванный пандемией, носит нестандартный характер

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кризис, вызванный распространением коронавируса, не завершился в полной мере, хотя многие страны в этом году выйдут на докризисные уровни ВВП. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

"Этот кризис пандемийный, он еще вообще-то не завершился. Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, и наша страна, как сказал Михаил Владимирович (Мишустин - прим. ТАСС), вышла", - сказал он.

По его словам, кризис, вызванный пандемией, носит нестандартный характер. "Он действует не так, как действует механизм обычного экономического или финансового кризиса. Мы должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы к этим проблемам нестандартного кризиса […] быть готовыми", - добавил Кудрин.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия COVID-19
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