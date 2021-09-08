Кудрин: пандемийный кризис не завершился в полной мере

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кризис, вызванный распространением коронавируса, не завершился в полной мере, хотя многие страны в этом году выйдут на докризисные уровни ВВП. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

"Этот кризис пандемийный, он еще вообще-то не завершился. Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, и наша страна, как сказал Михаил Владимирович (Мишустин - прим. ТАСС), вышла", - сказал он.

По его словам, кризис, вызванный пандемией, носит нестандартный характер. "Он действует не так, как действует механизм обычного экономического или финансового кризиса. Мы должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы к этим проблемам нестандартного кризиса […] быть готовыми", - добавил Кудрин.