Орешкин заявил о необходимости обратить внимание на рост потребительского кредитования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Необходимо обратить внимание на рост потребительского кредитования в РФ, только в августе было выдано 647 млрд руб. потребкредитов. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

"Проблема сейчас в том заключается, что из элементов спроса, который активно растет, это тот спрос, который финансируется например потребительским кредитованием. Это моя любимая тема. В прошлый раз за пандемический год этот пузырь у нас схлопнулся. И сейчас вот только за август в нашей стране было выдано 647 млрд руб. потребительских кредитов", - сказал он.

По его словам, эта сумма "больше чем все выплаты пенсионерам и школьникам вместе взятым".

"Это сейчас главная история, которая меняет структуру спроса в экономике, уводит ее от инвестиционного к потребительскому, концентрирует ее на тех, кто эти кредиты берет. Понятно, что управление структурой спроса это то, чем важно заниматься в текущий момент",- сказал помощник президента.

По его словам, ситуация в глобальной и в российской экономике является неординарной, поэтому стандартными подходами вряд ли удастся достичь наиболее оптимальных решений.

"История с увеличением того же потребительского кредитования могла бы дать больше пространства для денежно-кредитной политики, для других видов кредитования, и позволить экономике выходить из текущей проблематики более эффективно", - сказал Орешкин.