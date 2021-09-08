Мишустин поздравил финансистов с праздником

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на пленарном заседании Московского финансового форума, поздравил финансистов с профессиональным праздником.

В финальной части речи глава кабинета министров обратился к участникам мероприятия. Он выразил уверенность, что на форуме их ждут интересные выступления, и все гости, в том числе его "коллеги по правительству", "почерпнут немало ценных идей".

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с профессиональным праздником, Днем финансиста, поблагодарить за ваш труд, за ответственный подход к делу", - сказал премьер.

Мишустин пожелал всем участникам форума плодотворной работы и поблагодарил их за внимание.