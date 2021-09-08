Кабмин до конца года обсудит проект стратегии развития финрынка на 10 лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ до конца текущего года планирует обсудить проект стратегии развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме в среду.

"Сейчас разрабатывается стратегия развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Надеюсь, что мы эту стратегию примем. К этой работе привлечены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды. Мы планируем до конца текущего года обсудить ее в правительстве", - сказал премьер.

Глава кабмина добавил, что стратегия "станет отраслевым документом стратегического планирования, который направлен на определение основных приоритетов долгосрочных целей и инструментов развития всех секторов финансового рынка".

По его словам, реализация такого подхода должна повысить конкурентоспособность российского финрынка и эффективность финансовой политики в целом. Для этого, напомнил Мишустин, кабмин оптимизировал структуру институтов развития, "чтобы они в полной мере участвовали в достижении национальных целей развития и обеспечении устойчивого роста экономики РФ". В частности, сформирован единый механизм корпоративного управления и управления группы ВЭБ.РФ, четко разделены роли между институтами развития, чтобы устранить конкуренцию не только между ними, но и с частными инвесторами.

"В ближайшие четыре года перед группой (ВЭБ.РФ) стоит задача увеличения объемов поддержанных проектов как минимум на 70%. В абсолютных цифрах это должно превысить 17 трлн рублей. Практически в два раза должен вырасти и объем прямой поддержки - с нынешних 1,5 трлн до почти 3 трлн рублей", - сказал Мишустин. Он добавил, что "таким образом система государственных институтов развития станет опорной инфраструктурой правительства для привлечения инвестиций в достижение национальных целей развития".