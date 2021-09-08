Ядерный энергоблок БРЕСТ-300 могут запустить в 2026-2027 гг

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Запуск ядерного энергоблока БРЕСТ-300, строительство которого проходит в рамках проекта госкорпорации "Росатом" "Прорыв", может быть осуществлен в 2026-2027 гг. Об этом в среду сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я очень надеюсь, что этот реактор начнет давать электричество в сеть в 2026-2027 гг. С точки зрения атомной энергетики - это даже не завтра, это сегодня", - сказал он.

Лихачев также подчеркнул, что Росатом делится новыми технологиями с зарубежными партнерами и прорабатывает "тиражирование этих технологий у них в 2030-х годах".

Строительство уникального ядерного энергоблока БРЕСТ-300 проходит в рамках проектного направления "Прорыв" по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решению проблем отработанного ядерного топлива, которое реализуется на площадке Сибирского химического комбината госкорпорации "Росатом". Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.