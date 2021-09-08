Аксаков ожидает сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 6,5% на ближайшем заседании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне в 6,5% вопреки консенсус-прогнозу, свидетельствующему о ее повышении. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Московского финансового форума.

"Я рассчитываю, что сохранят ставку на сегодняшнем уровне", - заявил он, отвечая на соответсвующий вопрос.

При этом Аксаков отметил, что инфляция в России, скорее всего, пока продолжит расти расти. "Я думаю, инфляция будет подрастать, но, может быть, не такими быстрыми темпами. Но в этом году будет выше целевого показателя однозначно. К сожалению, та тенденция, которая сложилась в этом году, она сохраняет инерцию", - добавил Аксаков.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному по данным опрошенных ТАСС аналитиков, Банк России на предстоящем заседании 10 сентября скорее всего повысит ключевую ставку в диапазоне 6,75-7% годовых. Такое решение регулятора, по мнению экспертов, выглядит логичным на фоне высокого инфляционного давления.