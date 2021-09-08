Опрос: каждый десятый россиянин рассматривает внутренние курорты для отдыха из-за кешбэка

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин рассматривает курорты РФ для отдыха после введения туристического кешбэка. Такие данные были получены в ходе исследования НАФИ, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Программа туристического кешбэка меняет отношение российских туристов к путешествиям внутри страны. Каждый десятый (10%) стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже поехал в поездку по России", - отмечают эксперты.

Сейчас идет четвертый этап туристического кешбэка, который заканчивается в конце 2021 года. По данным экспертов, каждый второй (54%) знает о программе туристического кешбэка, и большинство туристов хотели бы продления этой программы на 2022 год. Кроме того, на начало четвертого этапа программы каждый третий турист (32%) сообщил о планах воспользоваться акцией туристического кешбэка при организации поездки по России. Чаще всего это были люди в возрасте 25-34 лет, женщины, квалифицированные специалисты. 6% туристов уже успели приобрести тур в рамках программы субсидирования поездок по стране.

"В текущих условиях, когда выездной туризм все еще затруднен в силу ограничений из-за пандемии, программа туристического кешбэка стимулирует россиян ближе знакомиться со своей страной и вводить в привычку путешествовать по России на регулярной основе. Увеличение числа внутренних туристов позволит отрасли активно развиваться - появятся новые рабочие места, улучшится инфраструктура, сформируются туристические продукты и повысится уровень качества отдыха внутри страны. Текущие активности по стимулированию внутреннего туризма подготовят российскую туристическую отрасль к привлечению иностранных туристов после окончания пандемии. А в борьбе за внутреннего туриста продолжение программы кешбэка станет сильным конкурентным преимуществом российских курортов перед заграничными, поскольку позволит существенно экономить при соответствующем уровне качества", - приводятся в сообщении слова директора направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирины Иванковой.