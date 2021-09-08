Новак: признание атома "зеленым" видом энергии необходимо в борьбе с изменениями климата

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Признание атомной энергетики низкоуглеродным видом генерации на законодательном уровне является необходимым для борьбы с климатическими изменениями. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Отмечу, что признание атомной энергетики в составе низкоуглеродных "зеленых" и устойчивых видов генерации на уровне законодательства и нормативных актов стран - это важнейший этап в борьбе с изменениями климата и в реализации климатических обязательств", - сказал он.

Новак отметил, что Россия придерживается однозначной позиции о перспективности атомных электростанций для обеспечения низкоуглеродного развития экономики. "В настоящее время ВЭБ.РФ при участии профильных ведомств и заинтересованного бизнеса подготовлена редакция таксономии "зеленых" проектов, которая фиксирует параметры "зеленой" квалификации различных видов деятельности. Атомная энергетика отнесена к "зеленым" видам", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, по его словам, "зеленый" характер атомной энергии фиксируют и другие программные документы федерального уровня, которые в настоящее время проходят процесс официального нормативного закрепления и будут приняты до конца 2021 года. "При этом зачастую за отказом стран от использования мирного атома следуют явно негативные экономические и социальные последствия. Например, Германия, которая не использует атомную энергетику с 2011 года, сегодня имеет один из самых высоких тарифов на электроэнергию в Европе из-за повышения цен на 25% в 2010-2013 годах", - указал он.

Новак также добавил, что АЭС в России обеспечивают недопущение выбросов более 100 млн тонн СО2-эквивалента ежегодно, что составляет порядка 7% от всех выбросов парниковых газов в стране. В то же время работа всех атомных электростанций в мире дает экономию выбросов парниковых газов на уровне 2 млрд тонн СО2-эквивалента в год, что соразмерно поглощающей способности всех лесов планеты, отметил вице-премьер.