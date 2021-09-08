Кремль не знает про обращение ростовских предпринимателей к Путину

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кремлю пока неизвестно про обращение ростовских предпринимателей к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на неправомерное закрытие рынков, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заверил, что уточнит эту информацию в профильном управлении.

"У нас есть управление по работе с обращениями граждан, мы проверим там эту информацию", - заверил представитель Кремля в ответ на вопрос, получал ли Путин такое письмо.

Песков добавил, что пока ему ничего неизвестно о таком обращении.