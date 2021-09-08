Кабмин поручил продавать на биржевых торгах от 10% газа, угля и нефтехимии к 2025 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство рассчитывает, что к 2025 году не менее 10% от поставляемых в стране газа, угля и нефтехимической продукции будет продаваться на внутренний рынок через биржевые торги, следует из утвержденного кабмином Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководителям профильных органов власти поручено обеспечить реализацию плана, а также ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу России информацию о ходе его выполнения.

В документе отмечается, что к указанному сроку не менее 10% торгов природным газом должно осуществляться "по договорам, заключенным на биржевых торгах, в которых приняли участие не менее пяти продавцов". Также объем энергетического угля, реализованного на бирже, должен составить не менее 10% поставок в РФ.

"Доля реализации химической и нефтегазохимической продукции на организованных торгах от поставок на внутренний рынок, в том числе в мелкооптовом сегменте, составляет для парафинов, ортоксилола, толуола не менее 10% объемов продаж на территории РФ", - добавляется в документе. При этом требование касается каждого производителям, занимающего доминирующее положении на соответствующем товарном рынке.

Также в плане создание ликвидных биржевых и внебиржевых индикаторов цен на природный газ, сжиженный углеводородный газ, энергетический уголь, парафины, а также минеральные удобрения. При этом данные индикаторы планируется использоваться для повышения эффективности налогового и бюджетного регулирования.

"Газпром" в соответствии с постановлением правительства должен продавать на бирже не менее 25 млрд куб. м газа в год через биржу. Однако, по данным ЦБ РФ, в 2020 году "Газпром", "Новатэк" и "Роснефть" реализовали на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) только 16,05 млрд куб. м при общем объеме потребления газ в России в 460,5 млрд куб. м.

Биржевые торги углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стартовали в конце 2019 года. Нормативов по объемам продаж угля на бирже пока не предусмотрено.

Из химической продукции на бирже в настоящее время торгуются только удобрения. При общем объеме поставок на внутренний рынок в 2020 году в размере 11,5 млн тонн, на СПбМТСБ реализовано 100,3 тыс. тонн.