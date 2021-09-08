В финансовой сфере Москвы работают около 600 тыс. специалистов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 600 тыс. человек работают в финансово-экономическом секторе столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил финансистов с профессиональным праздником.

"Финансисты - это единственный отряд людей, которые заботятся о чужих финансах, экономят чужие деньги <...>. День финансиста празднуют не только работники министерства финансов, в городе около 600 тыс. человек заняты в финансово-экономическом секторе. Москва - один из финансовых региональных центров, и достаточно мощных. Хотел выразить финансистам огромную признательность и мои поздравления", - сказал Собянин в рамках пленарного заседания Московского финансового форума.

День финансиста - официальный профессиональный праздник в России, отмечаемый ежегодно 8 сентября, начиная с 2011 года.

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС является информационным партнером мероприятия.