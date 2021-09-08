Аксаков считает необходимым ввести майнинг в реестр как вид предпринимательства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Эмиссию цифровой валюты необходимо внести в реестр в качестве вида предпринимательской деятельности. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал ТАСС в кулуарах Московского финансового форума.

Перечисляя направления, в которых ожидаются изменения законодательства в сфере регулирования цифровой валюты - такие, как налогообложение самой цифровой валюты и операции, - он отметил вопросы, связанные с майнингом, с эмиссией цифровой валюты. "Поскольку это вид предпринимательской деятельности, очевидно, надо его вводить в реестр, присваивать код ему соответствующий как вид предпринимательской деятельности и вводить налогообложение", - сказал он.

Изменений, по словам Аксакова, в отношении цифровых валют точно можно ожидать, поскольку был принят в первом чтении закон о налогообложении цифровых валют - "фактически, криптовалют".

Он также отметил, что в применении терминов возникает путаница. "Есть цифровая валюта Центрального банка и есть цифровая валюта, которая по сути, наверное, понимается как криптовалюта, и надо четко прописать разграничение этих понятий с тем, чтобы не было путаницы", - сказал глава комитета Госдумы.

Кроме того, он считает необходимым проведение дискуссий, чтобы определиться с более четким прописанием и понятия, и регулирования цифровой валюты. "Нам надо еще подискутировать на тему того, что цифровая валюта фактически сейчас, хотя мы и называем ее валютой, скорее используется как финансовый инструмент, как финансовый актив, который является объектом для инвестирования, нежели как средство платежа используется", - добавил Аксаков.

По его словам, также нужно прописать работу Центрального банка с цифровым рублем, то есть его права в связи с эмиссией этих рублей и обслуживанием оборота.