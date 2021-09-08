Трехдневный лекторий впервые пройдет в рамках Тюменского нефтегазового форума в этом году

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Трехдневный лекторий "Энергия будущего: среда, технологии, человек" пройдет в рамках Тюменского нефтегазового форума (TNF) для горожан и участников форума, сообщил журналистам проректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андрей Латышев на пресс-конференции "TNF: главный отраслевой форум страны" в среду.

"Тюменский государственный университет в этом году совместно со стратегическим партнером - компанией "Сибур" организовывает на площадке TNF уникальное во многом мероприятие - лекторий под названием "Энергия будущего: среда, технологии, человек", - сказал он.

По словам Латышева, в каждый из трех дней будет проводиться панельная дискуссия, где 4-5 экспертов будут в режиме часа обсуждать повестку дня, отвечая на самые глобальные вопросы, например, что будет с человеческим капиталом в ближайшем будущем, как люди будут работать вместе с роботами, какие новые профессии появятся. Так, первый день лектория будет посвящен окружающей среде, энергии будущего и дискуссиям вокруг того, каким будет мир в перспективе 10 лет. Тема второго дня - "Люди и человеческий капитал - энергия изменений", третий день будет посвящен технологиям цифровизации - каким образом цифра, новые материалы поменяют энергетическую отрасль в ближайшем будущем.

Как отметил проректор ТюмГУ, молодым инноваторам будет дана возможность представить в режиме коротких спич-сессий свои проекты, которые в рамках форума могут найти потенциальных инвесторов, познакомиться между собой и представить свои наработки для дальнейшего внедрения. Третье магистральное направление - возможность на площадке лектория подписать меморандумы о намерениях, сотрудничестве. "Мы намерены подписать ряд таких соглашений в области климатической повестки с нашими партнерами", - отметил Латышев.

Он добавил, что любой горожанин, гость форума может пройти открытую регистрацию на форуме и получить доступ к лекторию или посмотреть его онлайн-трансляцию.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области.