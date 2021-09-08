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Кудрин считает, что госкорпорации негативно влияют на конкуренцию в стране

Глава Счетной палаты отметил, что отсутствие инвестиций со стороны компаний означает, что инвестиционный климат страны недостаточен

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большое количество госкорпораций негативно влияет на конкуренцию в стране. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

"У нас что не очередная государственная, национального масштаба проблема, мы создаем новую госкорпорацию. Вот госкорпорации перекрыли всю уже площадку у нас в стране", - сказал он, добавив, что для того, чтобы что-то делать в РФ, нужно работать с госкорпорацией.

Кудрин отметил, что отсутствие инвестиций со стороны компаний означает, что инвестиционный климат страны недостаточен.

"Если инвестиции не идут, а вообще-то, компаниям выгодно инвестировать, потому что они на этом заработают. Это означает, что они не видят тех отраслей, то есть это значит инвестиционный климат недостаточен", - сказал Кудрин.

О форуме

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС является информационным партнером мероприятия.

Теги
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