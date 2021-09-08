В Госдуму в ближайшие дни внесут законопроект о запрете списания выплат

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" подготовила законопроект о запрете списания единовременных выплат по исполнительному производству и в пользу банковских кредитов. Об этом в среду заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"Единая Россия" подготовила законопроект, который в ближайшие дни будет внесен в Государственную думу. Этим законопроектом предусматривается запрет на списание единовременных выплат, которые вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства", - сказала она в ходе обсуждения законопроекта в штабе общественной поддержки "Единой России".

Баталина добавила, что в рамках законопроекта также расширен перечень социальных выплат, которые не подлежат списанию в рамках исполнительного производства. "Теперь в этот перечень добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также в этот перечень добавлена не так давно введенная поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь в виде социального контракта. Эти новые виды социальных выплат теперь будут также защищены в рамках исполнительного производства", - отметила она.

По словам Баталиной, также необходимо обеспечить защитный механизм по возврату выплаты гражданину, если он изменил свое решение по поводу погашения за счет этой выплаты кредита. "Кредиты сегодня есть в большом количестве семей, и часть из них осознанно использует социальные выплаты, чтобы оплатить ежемесячный платеж, не допустить просроченной задолженности, иметь хорошую кредитную репутацию и в дальнейшем иметь возможность получать другой кредит в банке. Для того чтобы интересы таких граждан не пострадали, в законопроекте предусмотрен удобный и гибкий механизм возможного использования социальных выплат на погашение потребительского или иного кредита", - отметила она.

Так, теперь это может быть сделано только с добровольного согласия гражданина по его личному письменному распоряжению, которое он даст кредитной организации. "Но даже в этом случае, учитывая, что кредит погашается длительное время, даже если жизненная ситуация изменилась, человек поменял свое решение и эти социальные выплаты, которые он ранее собирался направить на погашение кредита, теперь ему стали нужны, у него появляется законодательное прямое право в течение 14 дней после списания выплаты обратиться в кредитную организацию. И банк будет обязан в течение трех дней ему эти выплаты вернуть. Раньше такой защитный механизм не действовал, и если у человека выплата списывалась, то в дальнейшем возможности вернуть ее или изменить решение практически не было", - заключила Баталина.

Поручение президента

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда партии "Единая Россия", поручил вернуть гражданам социальные выплаты, уже списанные по исполнительному производству. Путин пояснил, что граждане сообщают о списании банками средств социальной поддержки в счет погашения долгов. Глава государства предложил закрепить законодательно запрет на подобные действия.