Около 80 тыс. домов необходимо догазифицировать в Новосибирской области до 2023 года

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Около 70-80 тыс. домовладений необходимо догазифицировать в Новосибирской области до 2023 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка на заседании регионального штаба по газификации в среду.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием "Газпрома" и властей регионов обеспечить до 2023 года доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан.

"У нас по тем графикам, которые уже приняты и утверждены, догазификации подлежат, по разным подсчетам, от 70 до 80 с небольшим тысяч домовладений", - сказал Семка.

По его словам, муниципалитеты опросили население и составили список тех, кто желает газифицировать свое жилье. Однако эту работу необходимо провести более детально. Семка отметил, что число домов для догазификации достаточно большое, учитывая, что в регионе в среднем в год газифицируется около 6 тыс. домовладений.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов также добавил, что схемы газоснабжения в муниципалитетах необходимо детализировать, так как не все они охватывают распределительные сети. Для этого в областном бюджете будут предусмотрены средства на 2021-2022 годы.

Ранее Архипов сообщал ТАСС, что источник финансирования догазификации в настоящее время прорабатывается на федеральном уровне. Необходимый объем средств для проведения работ министр не уточнил. На начало года уровень газификации области составлял 34,5%. За минувшие пять лет его удалось повысить на 6%.