Собянин предложил измерять производительность труда с учетом внедрения новых технологий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что подход к статистическому измерению производительности труда необходимо адаптировать под современные реалии, в том числе с учетом внедрения новых технологий в рабочие процессы.

"Если у нас не растет производительность труда по статистике, надо статистику изменить, и все будет хорошо. <...> В каждой шутке есть доля шутки. Понимаете, если вы посмотрите динамику роста производительности труда за последние пять лет, то в Европе она везде упала в крупных городах. Ну, это что такое? Это же не так. Просто другая экономика стала, она этими старыми индикаторами не работает. Нам, например, электронные услуги уменьшают объем затрат при оказании самих услуг, а меньше затрат - меньше "валовка" и меньше производительность, но это же не так", - сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.

По словам мэра, в Москве производительность труда практически в два раза выше, чем в среднем по России, но это не значит, что москвичи работают в два раза больше, чем остальные россияне. "Просто эффект этого труда больше, потому что, оказывая услуги гораздо большему количеству людей в час рабочего времени, они дают и другую производительность труда. Это новая экономика и новые подходы, и новые измерения, и новый прогноз и видение этого должны быть", - считает Собянин.

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС является информационным партнером мероприятия.