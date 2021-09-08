ФАС назначила следующее заседание по делу в отношении ММК на 14 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила следующее заседание по делу в отношении "Магнитогорского металлургического комбината" по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат на 14 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Расследование в отношении компании "ММК" продолжается. Комиссия объявила перерыв в слушании дела до 14 сентября 2021 года", - сказали в пресс-службе ФАС.

Очередное заседание по делу было назначено на 8 сентября.

ФАС в апреле возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского проката - "Северстали", ММК и "Новолипецкого металлургического комбината" по подозрению в необоснованном повышении цен на внутреннем рынке.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отметили, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.