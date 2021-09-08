Долги россиян за электроэнергию в июле 2021 года выросли на 1 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объем задолженности населения России за электроэнергию в июле 2021 года увеличился на 1 млрд рублей по сравнению с показателем на конец июня и составил 69,2 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, "СО ЕЭС" и "ФСК ЕЭС") Дмитрия Чернова. Материалы опубликованы на сайте ЦФР.

С начала 2021 года суммарная задолженность выросла примерно на 2,5 млрд рублей.

В июле 2020 года долги населения за электроэнергию составляли 65,9 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 3,3 млрд рублей. В то же время уровень расчетов россиян за отчетный период увеличился до 98,8% с 95,8%.

Показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии демонстрировал в основном положительную динамику. Промышленные, непромышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 99,4%, 97,8% и 100,8% соответственно. Исключением стали бюджетные потребители, сократившие оплату до 101,1%.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 31 июля 2021 года составила 309,4 млрд рублей против 304,3 млрд рублей в июле 2020 года. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - 172,7 млрд рублей, дополнительные 69,2 млрд рублей - на население.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) собираемость платежей в августе 2021 года оказалась ниже, чем годом ранее - 99,77% против 100,25%. При этом самый низкий показатель собираемости платежей среди оптовых энергопотребителей зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе - 94,74%. Совокупный объем долгов на ОРЭМ по состоянию на 31 августа составлял 84,55 млрд рублей, 85,5% из которого приходится на Северо-Кавказский федеральный округ.