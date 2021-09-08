Порядка 500 млн рублей выделили на покупку дорожной и коммунальной техники на Алтае

ТАСС, 8 сентября. Около 500 млн рублей выделили на приобретение дорожной и коммунальной техники для муниципалитетов в Алтайском крае, где зимой 2020 года в период сильных снегопадов была выявлена ее нехватка. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Зимой 2020 года мэр административного центра региона - Барнаула - Вячеслав Франк сообщал о необходимости увеличения и обновления парка дорожной техники. Обеспеченность муниципальных служб составляла только 52% от нормативных показателей, а износ техники - 88%.

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении 300 млн рублей на приобретение дорожно-эксплуатационной техники для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 200 млн рублей - на приобретение специализированной коммунальной техники для муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, благодаря выделенным средствам финансирование на дорожную технику было удвоено - с 300 млн до 600 млн рублей. Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на приобретение дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети в 2020-2021 годах выделено 505 млн рублей.

Алтайский край в 2019 году вошел в сформированный Минэкономразвития РФ список десяти регионов России с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Регион участвует в индивидуальной программе развития, финансирование которой поступает из федерального бюджета. Программа рассчитана до 2024 года и направлена на достижение устойчивого роста и качества жизни населения края за счет повышения эффективности использования его экономического потенциала, в том числе путем создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки инвестиционных проектов, строительства транспортной и социальной инфраструктуры.