Первый резидент ТОР в Галиче запустит завод по производству фанеры до конца года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый резидент территории опережающего развития (ТОР) в Галиче Костромской области - фанерный комбинат ГК "Сегежа" - завершит строительство завода к концу года. Об этом сообщил в среду ТАСС директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

Создание производств, которые занимаются глубокой переработкой древесины, является одним из приоритетов инвестиционной политики региона.

"[Строительство фанерного комбината находится] в завершающей стадии. <…> В этом году уже пуско-наладочные работы завершатся, и <…> будет в эксплуатации <…> до конца года", - сказал он в кулуарах международного форума-выставки, посвященного туризму, "Отдых Leisure 2021".

По данным администрации региона, проектная мощность комбината будет составлять около 130 тыс. куб. м большеформатной фанеры в год. Сумма инвестиций в проект составит 10 млрд рублей, на предприятии будет создано более 600 рабочих мест.

Свистунов добавил, что до конца этого года резидентами ТОР в Галиче станут два представителя малого и среднего предпринимательства (МСП). "До конца года, я думаю, что новые резиденты в малом бизнесе должны появится", - сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 января 2019 года подписал постановление о создании ТОР в Галиче. Якорным резидентом заявлен проект по строительству фанерного комбината. Города Галич и Мантурово в Костромской области включены распоряжением правительства РФ в перечень моногородов.

Градообразующим предприятием в Галиче является Галичский автокрановый завод. Ранее администрацией Костромской области было принято решение развивать в Галиче новые предприятия, прежде всего по лесопереработке, так как регион обладает достаточной сырьевой базой.