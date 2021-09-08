Безработица в Омской области за год снизилась в 3,5 раза

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Количество безработных в Омской области снизилось с сентября прошлого года, когда было зарегистрировано максимальное число незанятых, в 3,5 раза - с 56 до 15,6 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба регионального Минтруда. Правительство региона утвердило дополнительный комплекс мер по восстановлению рынка труда, за счет которого планируется трудоустроить до конца года 38 тыс. человек.

"На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных составляет 15,6 тыс. человек. Год назад этот показатель был в 3,5 раза больше и составлял 56 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Правительство региона в среду утвердило дополнительный комплекс мер по восстановлению рынка труда. "За счет внесенных изменений в 2021 году мы планируем трудоустроить 38 тыс. человек. Изменения также позволят организовать профессиональное обучение, в том числе в рамках национального проекта "Демография", для 2,5 тыс. соискателей", - цитирует пресс-служба министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.

Власти также увеличили количество получателей меры поддержки в виде заключения социальных контрактов - с 2,6 до 3 тыс. человек. Соискатели могут получить 44 тыс. рублей на поиск работы, 100 тыс. рублей - на развитие личного подсобного хозяйства и до 250 тыс. рублей - на развитие предпринимательства.

Ранее Куприянов сообщал ТАСС, что в 2020 году с начала пандемии число официально безработных в регионе выросло в четыре раза. Власти предприняли ряд мероприятий по стимулированию трудоустройства, на эти цели было выделено более 159 млн рублей. Еще 78 млн рублей выделил федеральный бюджет на создание временных рабочих мест.

Также в 2020 году профессиональную переподготовку по нацпроекту "Демография" прошли 134 женщины с детьми и 560 людей в возрасте старше 50 лет, что в полтора раза превышает установленный региону показатель. В 2021 году эти мероприятия будут усилены, отмечал Куприянов, за год планируется переобучить не менее 1,3 тыс. человек.