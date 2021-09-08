Нижегородская область рассчитывает на получение 45 млрд рублей инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают на получение новых инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 45 млрд рублей. Заявку региона рассмотрят в октябре, сообщила в среду ТАСС в кулуарах Московского финансового форума глава областного Минфина Ольга Сулима.

"Объемы у нас большие, в октябре будет рассматриваться заявка еще на 45 млрд рублей", - сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Республика Саха (Якутия) получили первые инфраструктурные кредиты. В частности, Нижегородской области был выделен кредит на 8,37 млрд рублей на строительство инфраструктуры до 2026 года за счет финансирования по госпрограмме и с привлечением внебюджетных средств. По проекту планируется редевелопмент исторической части города, освоение новых территорий, строительство инфраструктуры в новых жилых районах и модернизация общественного транспорта. Из выделенных средств 1 млрд рублей предполагается направить в 2021 году на проектирование строительства метро.