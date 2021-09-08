"Новатэк" получил право пользования двумя газовыми участками в ЯНАО за 13,15 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дочернее предприятие "Новатэка" "Ямал - СПГ ресурс" выиграло аукционы на право пользования участками недр, включающими Арктическое и Нейтинское месторождения, за 13,15 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Новатэка".

Участки расположены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензии будут выданы на 27 лет. Общая сумма разовых платежей за пользование недрами на обоих участках составила 13,15 млрд рублей.

"Участки недр расположены в непосредственной близости от имеющихся активов "Новатэка" на Ямале. Приобретение данных участков позволит расширить ресурсную базу компании для реализации СПГ-проектов", - отмечается в сообщении.

Аукционы состоялись 8 сентября. Согласно распоряжению правительства, участие в них могли принять компании, имеющие действующие мощности по производству сжиженного природного газа в ЯНАО. В Минприроды сообщали ТАСС ранее, что заявки на участие в аукционах подавали две "дочки" "Новатэка" - "Обский ГХК" и "Ямал СПГ ресурс".

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Роснедр, аукционы проводились по заявке "Новатэка". Стартовый размер платежа за пользование недрами Арктического участка составлял 9,78 млрд рублей, Нейтинского участка - 2,03 млрд рублей.

Запасы на участках

Запасы газа в пределах Арктического участка недр на 1 января 2020 года составляют 276,245 млрд куб. м по категории C1, 39,256 млрд куб. м по категории C2 и 33,378 млрд куб. м по категории D0. Запасы нефти по категории С1 составляют 7,891 млн тонн, по категории C2 - 5,523 млн тонн; конденсата - 2,708 млн тонн по категории C1, 1,221 млн тонн по категории C2 и 3,083 млн тонн по категории D0.

На территории Нейтинского участка на 1 января 2020 года запасы газа по категории С1 составляют 60,295 млрд куб. м, по категории С2 - 37,091 млрд куб. м. Запасы нефти - 1 млн т по категории C1, 9,424 млн тонн по категории С2 и 14,421 млн тонн по категории D0; конденсата - 0,454 млн тонн по категории C1, 0,044 млн тонн по категории C2.