Минпромторг ждет начала серийного выпуска водородного коммерческого транспорта в 2023 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Серийный выпуск водородного коммерческого транспорта намечен на 2023 год, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"После выхода серийных коммерческих транспортных средств на водородном топливе (2023 год) этот тип транспорта будет включен в программы льготного лизинга", - сказал он.

Ранее в Москве "Группа ГАЗ" и Камаз представили на выставке Comtrans-2021 модели городских водоробусов.

Мантуров также отметил, что для использования водородного транспорта регионам необходимо в первую очередь создать зарядную и заправочную инфраструктуру. "Могу сказать, что к развитию водородной инфраструктуры и запуску движения на водороде проявляла интерес Москва. ",- сказал министр.

Ранее Мантуров сообщал о планах распространить с 2022 года льготное автокредитование и лизинг на электромобили, а затем на авто на водороде.