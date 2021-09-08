Минфин рассматривает варианты стимуляции участия граждан в российских IPO через ИИС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов рассматривает варианты по стимулированию участия граждан в IPO (первичное публичное предложение акций) посредством индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"Есть разные предложения со стороны участников рынка. Они в основном сводятся к мерами налоговой поддержки. Не уверен, что мы сейчас готовы это рассматривать. Но я уверен, что все это сведется к модернизации и расширению ИИС. Может быть таким образом, чтобы IPO было интереснее покупать", - пояснил он.

Моисеев добавил, что министерство, регулятор и участники рынка пришли к консенсусу по расширению ИИС второго типа в рамках проекта поправок в законодательство о повышении привлекательности индивидуальных инвестсчетов. В частности, это касается увеличения суммы инвестиций, доход с которой не облагается НДФЛ. Однако вопрос об ИИС третьего типа остается пока не решенным.

"По расширению второго ИИС договорились, по третьему ИИС еще не договорились. Потому что это налоговые льготы, которые входят в доходы субъектов Российской Федерации. Соответственно, любая мера, которая доходы субъектов подрывает, для нас довольно неприятна", - сказал замминистра.

Ранее Банк России предложил создать новый тип ИИС в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. Гражданин сможет выбрать для себя удобный вариант оформления вычета: на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 120 тыс. рублей в год. Также можно будет воспользоваться налоговой льготой на инвестиционный доход.

Индивидуальные инвестиционные счета

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании.

Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога.

О форуме

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".